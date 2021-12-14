Столтенберг назвал недостойным доверия предложение РФ по ракетам

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал «недостойным доверия» предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней дальности в Европе. Его слова приводит ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

По словам Столтенберга, главную настороженность у НАТО в этом вопросе вызывает тот факт, что Россия ранее сама нарушала данный мораторий.

«Пока РФ не уничтожит в проверяемой форме свои ракеты, которые нарушали договор, это не заслуживает доверия предлагать мораторий на размещение чего-то, что они уже начали размещать», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Также он отметил, что НАТО «не намерена размещать ракеты, способные нести ядерное оружие, в Европе» и готова к диалогу с Россией в этом вопросе, чтобы «не допустить новой гонки вооружений».