Авианосец США вошел в Средиземное море

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman («Гарри Трумэн»), пройдя Гибралтарский пролив, вошла в Средиземное море.

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Находясь в зоне действия Шестого флота США, «Гарри Трумэн» будет работать вместе с союзными и партнерскими военно-морскими силами, уделяя особое внимание сотрудничеству в области безопасности театра военных действий для укрепления региональной стабильности.