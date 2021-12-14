Авианосец США вошел в Средиземное море

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry S. Truman («Гарри Трумэн»), пройдя Гибралтарский пролив, вошла в Средиземное море.
Находясь в зоне действия Шестого флота США, «Гарри Трумэн» будет работать вместе с союзными и партнерскими военно-морскими силами, уделяя особое внимание сотрудничеству в области безопасности театра военных действий для укрепления региональной стабильности.
Элементы ударной группы включают флагманский корабль «Гарри Трумэн» девять эскадрилий авиакрыла авианосца, крейсер San Jacinto. Кроме того, в состав ударной группы входят эсминцы с управляемыми ракетами Bainbridge, Cole, Gravely и Jason Dunham, а также фрегат "Фритьоф-Нансен" ВМС Норвегии.