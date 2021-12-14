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1 час назад

Военные учебные центры появятся при вузах в 8 регионах

В восьми регионах России при вузах создадут военные центры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Военные учебные центры появятся при вузах в 8 регионах
Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/voennye-uchebnye-centry-poyavyatsya-pri-vuzakh-v-8-regionakh.html© Игорь Самохвалов/ПГ Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/voennye-uchebnye-centry-poyavyatsya-pri-vuzakh-v-8-regionakh.html

Согласно документу, центры появятся в Москве, Калининграде, Оренбурге, Брянске, Якутске, Твери, Ханты-Мансийске, Кургане.

Напомним, в России с 2019 года действует положение о военных учебных центрах при вузах, согласно которому студенты могут проходить обучение по программам военной подготовки для дальнейшей службы по контракту.

О важности дальнейшего совершенствования системы Вооружённых сил заявил в своём Послании Президент Владимир Путин. По словам главы государства, одной из важных задач в этом направлении является развитие военного образования. «Сделать это необходимо как на основе военно-учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах», — указал президент, обращаясь к Федеральному Собранию.

Как ранее рассказывал министр обороны Сергей Шойгу, в центрах военной подготовки, которые будут созданы практически во всех вузах страны, будут готовить, помимо офицеров, солдат и сержантов. Это является основным отличием структур от военных кафедр.

Министр отметил, что в настоящий момент такую подготовку уже проходит более 60 студентов в 104 вузах. По его данным, за 5 лет на базе военных кафедр создано 28 военных учебных центров.

Так, согласно распоряжению кабмина, военные центры появятся при:

Российской академии народного хозяйства и государственной службы; Тверском государственном техническом университете; Балтийском федеральном университете им. И. Канта; Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова; Брянском государственном инженерно-технологическом университете; Курганском государственном университете; Оренбургском государственном университете; Югорском государственном университете.

Армия,Михаил Мишустин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,РАНХиГС,
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