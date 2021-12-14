Немецкий Leopard с ракетной установкой показали на видео в Чили

В Чили военные провели испытание реактивной системы залпового огня на платформе немецкого танка Leopard 1V.

6 декабря чилийская госкомпания FAMAE, занимающаяся производством огнестрельного оружия, представила технологический демонстратор, в основе которого лежит танк Leopard 1V. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале компании-производителя.

Вместо орудия над башней были установлены направляющие для запуска неуправляемых ракет калибра 70 миллиметров.