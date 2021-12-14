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40 минут назад

Российские вертолетоносцы смогут нести беспилотники

Универсальные десантные корабли (УДК) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 смогут нести разведывательные и ударные беспилотники вертолетного типа. Беспилотники дополнят вертолеты на борту УДК-вертолетоносцев, которые строят на керченском судостроительном заводе «Залив». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Российские вертолетоносцы смогут нести беспилотники
Фото: WikipediaWikipedia

«УДК проекта 23900 кроме базирования группировки морских вертолетов, будут нести на борту и управлять определенным количеством ударных и разведывательных беспилотников вертолетного типа», — отметил источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что базирование дронов на кораблях проекта 23900 повысит возможности УДК. По его словам, беспилотники смогут обеспечивать огневую поддержку десанта и разведку.

В октябре информированный источник сообщил, что флагманом Черноморского флота станет УДК «Митрофан Москаленко». Он отметил, что для корабля уже готовят место базирования в Севастополе. Корабль займет место, которое готовили для второго вертолетоносца класса «Мистраль».

В марте стало известно о преимуществе российских УДК проекта 23900. Новые корабли смогут вместить до тысячи пехотинцев. В доковой камере корабля разместят четыре десантных катера.

Армия,Судостроительный завод "Залив",
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