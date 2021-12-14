Су-57 получит деталь от беспилотника «Охотник»

«На Су-57, скорее всего, тоже будут предпринимать подобные меры, но это, наверное, будет уже второй этап его развития. Будет ведь новый двигатель на нем стоять», — сообщил Попов, комментируя выкатку первого летного образца беспилотника с плоским соплом.