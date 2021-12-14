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1 час назад

В Черное море зашел вооруженный управляемыми ракетами французский фрегат

ВМФ России организовало наблюдение за действиями французского фрегата «Овернь», вооруженного управляемыми ракетами, который зашел в Черное море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

В Черное море зашел французский фрегат
Фото: EPAEPA

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря», — рассказали в центре.

Ранее корабль управления «Донбасс» ВМС Украины приблизился к Керченскому проливу, игнорируя требования об изменении курса. Днем 9 декабря корабль береговой охраны России призвал украинских моряков соблюдать российские законы, на что те ответили, что не собираются вести корабль через Керченский пролив. В погранслужбе действия Украины назвали провокационными и угрожающими безопасности мореплавания.

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