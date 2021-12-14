Убивших афганских детей американских военных не будут наказывать

Руководство Пентагона, по результатам служебного расследования, приняло решение освободить от ответственности военнослужащих, причастных к осуществлению авиаудара по столице Афганистана, Кабулу, в результате которого погибли десять человек, в том числе — семь детей, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Минобороны США.
Инцидент произошел 29 августа, за два дня до полного вывода войск. Беспилотник ВВС США произвел ошибочный авиаудар в Кабуле. Это стало ответом на теракт, совершенный двумя днями ранее в аэропорту Кабула. Тогда взрывы унесли жизни 200 человек, включая 13 военнослужащих США. После этого президент Джо Байден пообещал заставить «заплатить» террористов.
В ходе расследования военное руководство США признало свою ошибку в ситуации с ударом беспилотника в Кабуле. Однако решение наказать причастных к авиаудару не было принято.
Это решение вынесли глава Пентагона Ллойд Остин, глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи и глава Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генерал Ричард Кларк. По данным источников NYT, генералы и министр обороны США «не нашли оснований для карательных санкций в отношении военнослужащих».