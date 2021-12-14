В России создадут пункт управления для «Охотника»

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о разработке пункта управления для беспилотника С-70 «Охотник». В России создадут комплекс, который повысит возможности беспилотника, передает ТАСС.

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«Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления, разработанный с учетом требований военных», — приводит слова Чемезова пресс-служба «Ростеха».

Глава госкорпорации отметил, что пункт управления и плоское сопло повысят возможности беспилотника. Он подчеркнул, что технологии, которые отработали при создании опытных образцов С-70, применят в других моделях пилотируемых и беспилотных аппаратов.

Ранее на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца «Охотника». Опытный беспилотник получил плоское сопло.