Атомный подводный флот обойдется Австралии в $122 млрд

Создание собственного атомного подводного флота, ради строительства которого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем, может обойтись Австралии в 171 млрд австралийских долларов ($122,2 млрд) и потребует не менее 20 лет. Такие данные опубликовал во вторник Австралийский институт стратегической политики (ASPI).

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Как сообщается в отчете ASPI, присоединившись к трехстороннему партнерству AUKUS, Австралия взяла на себя обязательство приобрести технологию строительства атомных субмарин и построить не менее восьми атомных подводных лодок.

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"Новое предприятие будет масштабным и, вероятно, самым крупным и сложным из всех, какие когда-либо основывала Австралия. Проблемы, затраты и риски будут огромными, и пройдут по меньшей мере два десятилетия, прежде чем Австралия на самом деле укрепит свой военный потенциал атомными подлодками", - указано в документе.

Согласно данным, озвученным федеральным правительством Австралии, в ближайшие 18 месяцев властям предстоит сделать выбор в пользу британских или американских технологий. От этого, как отмечают аналитики ASPI, будут зависеть сроки строительства субмарин и конечная цена их создания и обслуживания. "Если свести все затраты к абсолютному минимуму, программа строительства и дальнейшего обслуживания восьми подлодок с учетом инфляции будет стоить около 116 млрд австралийских долларов в год [$82,9 млрд - прим. ТАСС], но, вероятно, реальные затраты будут значительно выше и составят 171 млрд австралийских долларов в год [$122,2 млрд - прим. ТАСС]", - указано в докладе института.

Аналитики также уточнили, что атомные подводные лодки предоставят Австралии стратегическое преимущество в регионе по мере роста геополитической напряженности в Тихом океане, однако ждать этого раньше 2050 года не стоит.

О создании военного партнерства AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. Выработанные ими соглашения включают планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок (АПЛ) по американским технологиям и переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. После заключения нового пакта Канберра разорвала крупнейший в ее истории контракт с Парижем на поставку субмарин на сумму свыше 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам страны. В ответ Франция обвинила Австралию в преднамеренном обмане и подвергла резкой критике действия вашингтонской администрации.