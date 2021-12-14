Меркель лично заблокировала поставки оружия на Украину

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на источники.
По их данным, в мае Германия использовала право вето, заблокировав поставки уже оплаченных украинской стороной американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. Вместе с тем правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать такое решение, чтобы не было впечатления, «что оно было единственным противником продажи», заявил источник.
Как пишет издание, в августе президент Украины Владимир Зеленский лично просил Меркель в ходе ее визита в Киев снять вето на осуществление поставок. Но тогдашняя канцлер, по словам одного из присутствовавших на встрече, «ледяным голосом» сказала, что это «исключено».
Берлин снял вето на поставки украинскому государству антидроновых ружей лишь в конце ноября. При этом поставки американских винтовок в эту страну все еще заблокированы, сказано в материале.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство Меркель в том, что оно заблокировало для Киева закупки смертоносного оружия в рамках НАТО. По его словам, в ноябре ФРГ наложила вето на закупку Киевом противоснайперских систем и винтовок для поражения БПЛА. При этом впоследствии Германия изменила свою позицию относительно винтовок, признав их не смертоносным оружием. Резников подчеркнул, что Киев будет добиваться покупки оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками из числа стран Североатлантического альянса, например с США, Британией, Литвой и Францией.