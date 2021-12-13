Колонна российских войск сможет дойти до Киева в считанные часы. Об этом бывший заместитель командующего Силами специальных операций Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Он назвал условие капитуляции украинского правительства перед Москвой и отметил, что для этого будет достаточно, если российская армия дойдет до Киева.

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Кривонос подчеркнул, что колонна Вооруженных сил (ВС) России сможет пройти маршрут от города Сумы до столицы Украины маршем за шесть часов, если ей не будет оказано сопротивления, а украинская армия окажется к этому не готова.

Генерал также добавил, что в первую очередь российская сторона задействует высокоточное оружие и авиацию «по примеру Югославии конца 90-х». По его словам, первостепенной задачей Москвы в этом случае будет запугивание Киева. При этом он указал, что на определенных участках возле украинской границы сосредотачиваются силы, которые при необходимости позволят России развернуть наступление.

Сергей Кривонос объявил о уходе из Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июне. После 32 лет службы он заявил, что не собирается «прислуживать», и подчеркнул, что намерен продолжать борьбу с беспорядком, который существует в украинских армии и государстве.

России потребуется не больше часа, чтобы уничтожить значительную часть украинской армии в случае возникновения полномасштабных боевых действия. Такое мнение выразил профессор, ветеран морской пехоты США Роберт Ли, констатировавший, что у Киева нет необходимого вооружения для противостояния Москве. «Газета.Ru» рассказывает о том, что эксперты говорят о шансах Украины в гипотетической войне с Россией.

Хватит на 30 минут

Нынешнего украинского вооружения, несмотря на наличие американских ПЗРК Javelin и турецких беспилотников Bayraktar, не хватит для ведения полномасштабной войны с Россией, считает американское издание The New York Times. СМИ по-прежнему настаивает, что, по данным разведки США, РФ якобы готовит наступление на Украину с привлечением 175 тыс. военнослужащих и ведущих единиц своей боевой техники.

Профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли выразил мнение, что при этом развитии событий большая часть украинской армии будет уничтожена российскими войсками в самое короткое время, поскольку у Украины нет в распоряжении серьезных систем противоракетной обороны, тогда как РФ может использовать, в частности, боеспособные подводные лодки и фрегаты в Черном море, вооруженные крылатыми ракетами, а также баллистические ракеты «Искандер-М».

«Если Россия действительно хочет использовать свое вооружение, они могут нанести огромный ущерб за очень короткий период времени и уничтожить украинскую армию на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут», – считает генерал Ли.

Данилов и современная война

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что украинская армия способна в любой момент выдвинуться на восток и взять самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики. Украинский военный историк и журналист Юрий Дудкин, оценивая вероятное последующее столкновение ВС Украины с российской армией, также констатировал, что шансов у Киева не будет.

«Если господин Данилов представляет себе современную войну, мысля категориями 40-х годов прошлого века, то я очень четко представляю, что такое современное противостояние. Эта война будет длиться всего-навсего несколько часов или даже минут с использованием самых современных средств и при минимальном количестве потерь среди личного состава и гражданского населения, поскольку Россия обладает высокоточным оружием», – говорил Дудкин в эфире канала «НАШ».

До этого эксперт подчеркивал, что тех, кого Украина называет агрессорами, обладают оружием пятого поколения, в том числе вооружением с искусственным интеллектом.

«Столкновение армии Украины и РФ – это конец украинской государственности», – считает он.

Кризис вооружения

Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко уверен, что у Украины фактически отсутствует авиация и ПВО, имеющаяся бронетехника «пробивается теннисным мячиком», а солдат вооружают патронами советских времен. Кроме этого, у украинской армии нет не только оружия современного спектра, но и опыта ведения боевых действий в соответствии с современными стандартами войны.

«Российской армии Украина даже не будет сопротивляться, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы», – утверждал он в эфире YouTube-канала «Украина.Ру».

Без Запада не справиться

Текущее положение дел понимают и командиры украинской армии, пишет NY Times, ссылаясь на слова главы Службы внешней разведки Украины Кирилла Буданова. Тот, оценивая шансы отразить гипотетическое вторжение России, обратил внимание, что это будет невозможно сделать без поддержки стран НАТО.

В первую очередь, по его предположению, российские военные нанесут авиаудары по складам с боеприпасами и окопам, из-за чего прекратится снабжение из тыла, и, в конце концов, личный состав среди украинских солдат будет обречен.

«К сожалению, Украине необходимо быть объективной на данном этапе. Недостаточно военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнется без поддержки западных сил», – заявил Буданов.

Эту точку зрения поддерживает и научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House Матье Булеге. Он согласен, что без содействия стран Запада Украина не сможет противостоять российской армии.

«Для Украины проблема будет состоять в том, чтобы сопротивляться как можно дольше и сильнее, молиться о помощи со стороны Запада и в конечном итоге дать отпор», – цитирует эксперта Reuters.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, напомним, ранее ясно дал понять, что Украина не является полноправным членом альянса, то есть в случае войны с Россией сможет рассчитывать только на поддержку вооружением и санкциями против РФ, а не на гарантии коллективной безопасности.

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Донбасс решает» спрогнозировал вероятный исход войны между Россией и Украиной.

По мнению Вассермана, Украине война против России не по зубам. Он указал на отсутствие в рядах ВСУ (Вооруженных сил Украины) военных профессионалов, которые были бы способны это понять.

«Я прекрасно помню, что одним из условий при формировании молодой армии Украины, была готовность украинских военных воевать против России. Так вот те, кто там более-менее разбирался в военном деле, понимал, что война против России никогда не окончится блицкригом», — сказал российский парламентарий.

Вассерман пояснил, что речь идет о профессиональных военных, которые массово покинули ряды ВСУ, «уступив место дилетантам».

Украина вряд ли решится на войну с Россией, поскольку для этого у нее не хватит ресурсов ни с точки зрения вооружения, ни с точки зрения морального состояния Вооруженных сил (ВСУ). Так возможность полномасштабного конфликта между странами оценил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что НАТО не станет вступаться за Украину, поскольку по уставу оно защищает только тех, кто является членом организации.

Страны Запада пообещали оказать Украине помощь в случае военного наступления России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов. На самом деле, по мнению Михайлова, полномасштабное военное противостояние маловероятно по нескольким причинам. Во-первых, по его словам, президент России Владимир Путин никогда не сделает первый шаг в данном направлении. Во-вторых, НАТО не станет вступаться за Украину.

Нехватка ресурсов

«Путин по определению не пойдет на такой шаг, — уверен Михайлов. — Что касается размещения войск на украинских границах, то это исключительно наше дело: если мы ощущаем угрозу, то имеем право разместить ровно столько, сколько считаем необходимым. Но, опять же, с точки зрения геополитики, ни о каком вторжении России на территорию Украины не может быть и речи».

Во многом вина в обострении военной риторики, по мнению эксперта, лежит на американцах, которые приближают наступательные вооружения к российским границам. Россия поступает зеркально, направляя войска туда, где будет большая вероятность подавить потенциальную атаку.

«Американцы спекулируют на всем. У меня вообще есть большие сомнения в адекватности американских аналитиков — который раз уже попадают мимо лужи со своими прогнозами. При этом их прогнозы очень возбуждают общество и европейских политиков, — заметил собеседник "Ленты.ру". — Конечно, если Украина начнет агрессивные действия против нашей страны, определенный конфликт возможен, но все же я считаю это маловероятным. Украина для этого должна накопить соответствующие ресурсы, которых сейчас у нее нет совсем. Ее техника, вооружение, моральное состояние ВСУ не отвечает требованиям, необходимым для наступательных движений. А ведь всех этих ресурсов должно быть раз в пять больше, чем у противника».

Украина надеется воспользоваться помощью стран НАТО, но Михайлов убежден, что союзники никогда не пойдут на такой шаг прежде всего потому, что страна не является членом организации. А принимать ее туда никто не планирует.

«В уставе НАТО прописано, что в блок не могут быть приняты страны, на территории которых имеются внутренние конфликты. То есть пока существует противостояние в Донбассе, Украина в НАТО не попадет. Защищать же организация может только своих членов, потому едва ли здесь стоит надеяться на особенную поддержку», — заключил эксперт.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия нападет в конце января или начале февраля, для этого на границе уже сосредоточены 92 тысячи военнослужащих.

У Украины нет шансов, если начнется масштабная война с Россией. Об этом заявили военные аналитики журнала Forbes.

Как утверждают авторы, украинские ВВС не обновляли пилотируемые боевые самолеты последние 30 лет. После распада СССР Украина продала наиболее востребованные истребители и штурмовики, а оставшееся оружие утилизировала. В настоящий момент у Украины есть 125 самолетов и вертолетов, большинство из которых «старше своих пилотов».

Эксперты считают, что Киев может закупить американские истребители F-15, но даже при таком раскладе в войне победу в воздухе одержит Москва.

«Даже новейшие самолеты и вертолеты не продержатся долго в полномасштабной войне с Россией, на вооружении которой находятся около 500 современных боевых самолетов», — утверждается в материале.

Также аналитики убеждены, что российские системы ПВО дальнего действия могут сбить украинские самолеты еще при взлете.

Военный историк и эксперт Евгений Норин спрогнозировал возможные последствия гипотетической войны России и Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его мнению, вооруженный конфликт будет носить короткий, но кровопролитный характер. Он допустил, что развитие событий «будет напоминать увеличенную копию "пятидневной войны" с Грузией». Результатом же этой войны станут «несколько тысяч покойников за несколько дней, максимум неделю», при том, что украинская армия превосходит грузинскую.

Норин отметил, что пока что не видит предпосылок для подобного столкновения. Однако, добавил эксперт, «надо понимать, что на украинской стороне сейчас не очень вменяемые люди, и может произойти все, что угодно».

Госдепартамент США распространяет ложную информацию о том, что Россия готовится напасть на Украину, для чего сосредотачивает военный контингент на границах. Так пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР) прокомментировало соответствующие заявления американской стороны. Цитату приводит РИА Новости.

В СВР уверены: «вашингтонские чиновники» намеренно «запугивают» предполагаемой подготовкой Москвы к нападению на Киев. В действительности подобных планов у российской стороны нет.

«Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города... Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды», — отметили в заявлении.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что в 2022 году Россия нападет на Украину с трех сторон: с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии. Также сотрудники спецслужб передали, что поделились разведанными со своими европейскими коллегами.

В США утверждают, что большая часть российских тактических групп уже находится на своих позициях. Их продвижение будет поддерживаться авиаударами, а безопасность тылов обеспечат резервисты, которых Москва призвала в «беспрецедентных для постсоветского пространства масштабах».

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога», говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

В американской администрации информировали, что Байден провел телефонную беседу с лидерами стран «Бухарестской девятки», в которую входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, с целью «подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и священной обязанности в рамках пятой статьи [устава] НАТО (о коллективной обороне)», передает ТАСС.

В Белом доме утверждают, что «лидеры [Соединенных Штатов и стран «Бухарестской девятки»] обсудили дестабилизирующее наращивание Россией военных сил около границ с Украиной и необходимость единой, подготовленной и решительной позиции НАТО в отношении коллективной обороны союзников [по Североатлантическому альянсу]».

«Президент Байден подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами в работе над деэскалацией нынешнего кризиса посредством сдерживания, обороны и диалога», – заявили в американской администрации.

В Белом доме уточнили, что разговор продолжался 40 минут. До того, как связаться с коллегами из «Бухарестской девятки», Байден также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Позднее представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщила, что во время разговора Байден также проинформировал коллег из «Бухарестской девятки» о своей недавней беседе с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент [США] рассказал о своем разговоре с президентом Путиным, а также о своей сосредоточенности на дальнейших перспективах. Президент [США Джо Байден] очень четко дал понять, что есть другой путь, <…> пусть деэскалации и дипломатии. И президент также четко пояснил, что продвижение по этому пути будет идти при всесторонних консультациях с нашими союзниками и партнерами», – сказала представитель исполнительной ветви власти США.

По словам высокопоставленной представительницы вашингтонской администрации, Байден также указал лидерами стран «Бухарестской девятки» на свою «осведомленность относительно более обширного спектра проблем, которые испытывает восточный фланг [НАТО]».

«Так что в дополнение к тому, что мы наблюдаем с точки зрения вызывающего беспокойство наращивания РФ военных сил на границе с Украиной, президент ясно дал понять, что эти угрозы больше, чем ситуация с Украиной. <…> Президент [США Джо Байден] также недвусмысленно заявил о своей поддержке идущих консультаций и обсуждений в НАТО по поводу продолжающихся усилий по совершенствованию позиций в плане обороны и сдерживания», – заявила американская чиновница.

Ранее в Киеве заявили, что Байден заверил Зеленского в том, что США предоставят Украине всю необходимую помощь, чтобы она могла «дать какой угодно отпор в любое время».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.