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1 час назад

Киеву предрекли захват Россией за шесть часов

Российские военные смогут дойти до Киева и захватить его всего за шесть часов в случае эскалации. Об этом "Украине 24" заявил заместитель секретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.

По его словам, в первую очередь необходимо будет напугать руководство страны.

"От Сум до Киева нормальным маршем за 6 часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря", – пояснил Кривонос.

Ранее американские СМИ распространили данные разведки США, согласно которым Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины в январе следующего года. Позднее немецкая газета Bild опубликовала "подробный план" "нападения".

Американский генерал: вторжение РФ на Украину уже произошло

В свою очередь в российском МИД исключили вероятность "российского вторжения" на Украину. Заместитель министра иностранных дел заявил, что его нет и быть не может, а также отметил, что Вашингтон не имеет ни морального, ни политического права рассуждать о том, что делает Россия на собственной территории.
Армия,Видео,МИД,Bild,
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