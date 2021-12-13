Киеву предрекли захват Россией за шесть часов

Российские военные смогут дойти до Киева и захватить его всего за шесть часов в случае эскалации. Об этом "Украине 24" заявил заместитель секретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.
По его словам, в первую очередь необходимо будет напугать руководство страны.
"От Сум до Киева нормальным маршем за 6 часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря", – пояснил Кривонос.
Ранее американские СМИ распространили данные разведки США, согласно которым Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины в январе следующего года. Позднее немецкая газета Bild опубликовала "подробный план" "нападения".