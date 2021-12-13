В ВСУ может попасть первый украинский беспилотник «Сокол-300»

Уже через несколько лет на вооружение армии Украины может поступить первый украинский разведывательно-ударный БПЛА «Сокол-300», сообщает издание «Военное дело». Как отметил генеральный конструктор и гендиректор ДККБ «Луч» Олег Коростелев, министерство обороны должно начать финансирование проекта.
При нужном финансировании, беспилотник может быть разработан в сжатые сроки. Поскольку большая часть сложных инженерных решений уже готова и апробирована на комплексе «Нептун».
«Мы планируем выполнить разработку довольно быстро — до первых полетов пройдет меньше года, а так мы ее планируем закончить за полтора. Чтобы в течение полутора-двух лет приступить к серийному производству», — рассказал Коростелев.
Планируется, что к разработке «Соколо-300» привлекут украинских разработчиков по проекту «Нептун». В новом беспилотнике многие решения будут базироваться на наработках и разработках, внедренных в комплексе РК-360 МЦ.
«Мы будем заказывать планер из композитных материалов. Мы уже присматриваемся — таких предприятий 3–4 есть в Украине, которые это могут делать», — отметил генеральный директор ГККБ «Луч».
Двигатель в беспилотнике, скорее всего будет не украинский. Разработчики планируют, что «Сокол-300» сможет поднимать груз до 300 кг, среди которого могут быть управляемые ракеты с дальностью 7,5 км и комплексы РЭБ.