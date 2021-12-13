В США призвали американских солдат отказаться от войны за Украину

Американские солдаты не должны воевать за независимость Украины. Эта страна находится в сфере влияния России. Об этом заявил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в колонке для American Spectator, пишут РИА Новости.

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По его словам, США могут от всей души желать Украине свободы и независимости, однако американские солдаты не должны сражаться и умирать ради этого. Семпа отметил, что большинство граждан США наверняка удивились бы, узнав, что на сегодняшний день Америка по договору обязана защищать от войны Эстонию, Албанию, Литву, Латвию, Болгарию, Румынию, Хорватию и Словакию.

«Независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности», — указал эксперт.

Кроме того Семпа считает, что Россия не представляет опасности для США и Европы. В настоящий момент основная угроза для Европы исходит от Китая, и ошибочная политика Вашингтона лишь сближает Москву и Пекин, заявил он.