В Киеве обвинили Меркель в блокировании поставок «смертоносного оружия»

Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.
Резников в интервью газете Financial Times заявил, что Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения БПЛА. Хотя отмечается, что впоследствии Германия смягчила свою позицию относительно винтовок, признав их несмертоносным оружием, передает РИА «Новости».
Глава МО утверждает, что Украина будет добиваться приобретения оружия в рамках двусторонних соглашений с союзниками, например, с США, Британией, Литвой и Францией.
Отмечается, что позиция нового правительства Германии под руководством канцлера Олафа Шольца по этому поводу еще не ясна.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что вряд ли новое правительство Германии откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого не продает Киеву оружие.