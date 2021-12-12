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1 час назад

Главком армии Финляндии назвал срок «вторжения» России на Украину

Командующий Оборонительными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен спрогнозировал, когда Россия вторгнется на Украину. Об этом он заявил в эфире Yle.

Главком армии Финляндии назвал срок «вторжения» России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным финской разведки, Россия сосредоточила на границе с Украиной около 100 тысяч военных. Кивинен назвал такую концентрацию войск исключительной. Но в непосредственной близости от Финляндии сейчас не происходит каких-либо действий, вызывающих беспокойство, уточнил генерал.

Тем временем Финляндия готовится к «разным сценариям». Кивинен не исключил, что военные действия все-таки начнутся. Если это произойдет, то в январе считает глава финской армии.

Он также добавил, что пока не видит перспектив для быстрого изменения к лучшему военно-стратегической ситуации в Балтийском море. При этом для региона будут иметь последствия открытые боевые действия на Украине.

На Западе утверждают, что Россия стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Москва обвинения в готовящемся вторжении отвергает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Главы МИД стран-членов G7 пригрозили России масштабными последствиями за военную агрессию против Украины.

Армия,Дмитрий Песков,МИД,
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