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40 минут назад

Над Украиной впервые заметили стратегический самолет-разведчик США

Украина впервые впустила в свое воздушное пространство стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135. Он пролетел вдоль границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Над Украиной заметили самолет-разведчик США
Фото: ReutersReuters

Американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с британской авиабазы Милденхолл, утром 11 декабря вошел в воздушное пространство Украины в Волынской области. Он направился вдоль границы с Белоруссией на восток страны. За четыре часа разведчик пролетел в небе над Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областями.

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Всего самолет находился в воздушном пространстве Украины более шести часов.

Это первый полет самолета такого типа, замеченный в небе над Украиной. До этого американцы использовали их для ведения радиоэлектронной разведки у границ России в Черном море, в регионе Балтики и на Севере.

Ранее пассажирский лайнер, летевший из Тель-Авива в Москву, сменил курс, чтобы избежать столкновения с американским самолетом-разведчиком. Между самолетами оказалось менее 20 метров по вертикали.

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