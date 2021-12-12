«Имеем право»: Россия пообещала защитить Донбасс от Киева

РФ имеет право защищать своих граждан, заявил в эфире телеканала «Россия 1» сенатор Константин Косачев, сообщает news.ru.

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Так парламентарий прокомментировал ситуацию в Донбассе.

«Вне всякого сомнения мы имеем право защищать наших граждан. Мы в принципе имеем право защищать гражданское население от военной агрессии», — заявил Косачев.

Он отметил, что имеет «очень нехорошие предчувствия». Оно касается того, что в ближайшее время может происходить на востоке Украины со стороны Киева «и тех, кто за Киевом стоит». При этом сенатор подчеркнул, что очень хотел бы ошибаться.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что любые провокации Украины по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. По его словам, поставки вооружения на Украину подталкивают Киев «к резким и опасным шагам». Он упомянул противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».