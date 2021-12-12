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11 минут назад

«Имеем право»: Россия пообещала защитить Донбасс от Киева

РФ имеет право защищать своих граждан, заявил в эфире телеканала «Россия 1» сенатор Константин Косачев, сообщает news.ru.

«Имеем право»: Россия пообещала защитить Донбасс от Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так парламентарий прокомментировал ситуацию в Донбассе.

«Вне всякого сомнения мы имеем право защищать наших граждан. Мы в принципе имеем право защищать гражданское население от военной агрессии», — заявил Косачев.

Он отметил, что имеет «очень нехорошие предчувствия». Оно касается того, что в ближайшее время может происходить на востоке Украины со стороны Киева «и тех, кто за Киевом стоит». При этом сенатор подчеркнул, что очень хотел бы ошибаться.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что любые провокации Украины по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. По его словам, поставки вооружения на Украину подталкивают Киев «к резким и опасным шагам». Он упомянул противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина отказывается о согласовании будущего статуса Донецкой и Луганской народных республик. Это он назвал основной причиной отсутствия прогресса в этом вопросе.

Армия,Политика,Валерий Герасимов,Константин Косачев,Борис Грызлов,Генштаб,
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