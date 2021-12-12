Байден предупредил Путина об отправке военных в Европу

Если российские войска вторгнутся на Украину, Вашингтон отправит свой военный контингент в страны НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.
По его словам, планов направлять их на Украину нет. Байдена спросили, отказались ли США от идеи отправлять войска на Украину. Глава Белого дома ответил: «Никогда не было таких планов». При этом в случае эскалации будут приняты экономические меры против Москвы, «влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее изменится значительно».
Американский лидер отметил, что предупредил президента РФ Владимира Путина о том, что в случае вторжения войска США будут отправлены в страны «Бухарестской девятки» на восточном фланге НАТО.
«Все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», – сказал Байден.
Как подчеркнул американский лидер, «на восточный фланг» придется «направить больше американских и натовских войск».
Напомним, Джо Байден провёл переговоры с лидерами стран «бухарестской девятки». Беседа прошла по итогам онлайн-переговоров с президентом России Владимиром Путиным и телефонного разговора Байдин с украинским президентом Владимиром Зеленским. В страны «бухарестской девятки» входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.