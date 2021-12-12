Байден предупредил Путина об отправке военных в Европу

По его словам, планов направлять их на Украину нет. Байдена спросили, отказались ли США от идеи отправлять войска на Украину. Глава Белого дома ответил: «Никогда не было таких планов». При этом в случае эскалации будут приняты экономические меры против Москвы, «влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее изменится значительно».