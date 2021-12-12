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15 минут назад

Байден предупредил Путина об отправке военных в Европу

Если российские войска вторгнутся на Украину, Вашингтон отправит свой военный контингент в страны НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

Байден предупредил Путина об отправке военных в Европу
Фото: ReutersReuters

По его словам, планов направлять их на Украину нет. Байдена спросили, отказались ли США от идеи отправлять войска на Украину. Глава Белого дома ответил: «Никогда не было таких планов». При этом в случае эскалации будут приняты экономические меры против Москвы, «влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее изменится значительно».

Американский лидер отметил, что предупредил президента РФ Владимира Путина о том, что в случае вторжения войска США будут отправлены в страны «Бухарестской девятки» на восточном фланге НАТО.

«Все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», – сказал Байден.

Как подчеркнул американский лидер, «на восточный фланг» придется «направить больше американских и натовских войск».

Напомним, Джо Байден провёл переговоры с лидерами стран «бухарестской девятки». Беседа прошла по итогам онлайн-переговоров с президентом России Владимиром Путиным и телефонного разговора Байдин с украинским президентом Владимиром Зеленским. В страны «бухарестской девятки» входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

Армия,В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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