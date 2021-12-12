Израиль пригрозил Ирану началом войны

Министр обороны Израиль Бени Ганц в ходе переговоров с представителями Пентагона заявил, что если Иран будет создавать ядерное оружие, то Израиль готов начать боевые действия, сообщает радио "Галей ЦАХАЛ".

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"Министр обороны Ганц проинформировал официального представителя США о том, что Израиль готовится к военному варианту предотвращения приобретения Ираном ядерной бомбы, ориентируясь на дедлайн", - сообщили на радио со ссылкой на источник в оборонном ведомстве Израиля.

По данным израильского минобороны, Иран близок к созданию ядерной бомбы, однако скорее всего "не собирается переступать черту, понимая значение (этого шага)". Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах обсуждают заключение промежуточной сделки с Ираном по ядерным вопросам.