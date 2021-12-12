В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
54 минуты назад

СМИ: Израиль применит оружие, если Иран будет создавать ядерное вооружение

Министр обороны Израиль Бени Ганц в ходе переговоров с представителями Пентагона заявил, что если Иран будет создавать ядерное оружие, то Израиль готов начать боевые действия, сообщает радио "Галей ЦАХАЛ".

Израиль пригрозил Ирану началом войны
Фото: Majdi Mohammed/APMajdi Mohammed/AP

"Министр обороны Ганц проинформировал официального представителя США о том, что Израиль готовится к военному варианту предотвращения приобретения Ираном ядерной бомбы, ориентируясь на дедлайн", - сообщили на радио со ссылкой на источник в оборонном ведомстве Израиля.

По данным израильского минобороны, Иран близок к созданию ядерной бомбы, однако скорее всего "не собирается переступать черту, понимая значение (этого шага)". Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах обсуждают заключение промежуточной сделки с Ираном по ядерным вопросам.

Основная идея Штатов заключается в том, чтобы предложить Ирану приостановить свои разработки в ядерной сфере. В обмен на это будут разморожены часть иранских активов или страну предоставят из санкций в сфере продовольственных товаров.

Армия,Войска,Оружие,Галя Цахал,Министерство обороны,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители