«Имеем право»: Россия пообещала защитить Донбасс от Киева

Как сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов , обстановка на востоке Украины обостряется. При этом он заверил, что любые провокации со стороны Киева по силовому регулированию ситуации в регионе будут пресекаться.

Он также рассказал о том, что имеет «очень нехорошие предчувствия» относительно того, что в ближайшее время может происходить на востоке Украины со стороны Киева «и тех, кто за Киевом стоит». При этом сенатор подчеркнул, что он очень хотел бы ошибаться.