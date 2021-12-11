В ДНР сообщили о размещении Украиной военной техники в Донбассе

Украинские силовики разместили танки и минометы в населенных пунктах Донбасса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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Как рассказали в ведомстве, в подконтрольных Украине населенных пунктах было размещено девять единиц военной техники, среди которой танки Т-80 и минометы "Василек".

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что некоторые действия Киева сигнализируют о подготовке Украины к "войне или серьезной провокации".

Он пояснил, что речь идет, к примеру, о занятии тех или иных сел или выход на границу с Россией.

С 27 июля 2020 года на территории Донбасса действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.