Эсминец США Zumwalt за 9 миллиардов долларов проржавел

Журналист издания The Drive Тайлер Роговей удивился состоянием новейшего американского эсминца Zumwalt. Об этом он написал статью.

Фото: EPA/US NAVY/GENERAL DYNAMICS BATH EPA/US NAVY/GENERAL DYNAMICS BATH

Судно было замечено в заливе Сан-Диего. На фотографиях видно, как его корпус покрыт ржавчиной, а радиопоглощающие плитки обесцветились.

При этом, по данным издания, на создание высокотехнологичного корабля пять лет назад Пентагон потратил $9 млрд.

Некоторые читатели обеспокоились тем, что ржавчина может вызвать серьезные затруднения, и это тревожная системная проблема всего флота.