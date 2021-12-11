Эсминец США Zumwalt за 9 миллиардов долларов проржавел

Журналист издания The Drive Тайлер Роговей удивился состоянием новейшего американского эсминца Zumwalt. Об этом он написал статью.
Судно было замечено в заливе Сан-Диего. На фотографиях видно, как его корпус покрыт ржавчиной, а радиопоглощающие плитки обесцветились.
При этом, по данным издания, на создание высокотехнологичного корабля пять лет назад Пентагон потратил $9 млрд.
Некоторые читатели обеспокоились тем, что ржавчина может вызвать серьезные затруднения, и это тревожная системная проблема всего флота.
Эсминец Zumwalt - первый из трех эсминцев DDG-1000 - высокотехнологичный корабль, на обслуживание которого требуется около 175 человек. Он продолжает свои испытания и учебные работы у берегов Южной Калифорнии.