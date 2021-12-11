В США подсчитали, как быстро Россия разгромит войска Украины

В случае вторжения на Украину Россия может уничтожить украинские войска на востоке максимум за 40 минут, считает профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран морской пехоты США Роберт Ли. Его мнение приводит New York Times.
«Если Россия действительно использует свои вооружения, они могут нанести огромный ущерб за очень короткий период времени. Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30–40 минут», - заявил эксперт.
По мнению, без дополнительной помощи «не выстоит ни одна армия в мире».
С Ли согласились некоторые украинские чиновники. В частности, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил несостоятельность украинской армии противостоять мощи России в случае вооруженного конфликта без помощи западных стран.
На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Однако Россия имеет на это право, тем более на фоне усиления активности НАТО у российских границ.