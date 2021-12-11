В США подсчитали, как быстро Россия разгромит войска Украины

В случае вторжения на Украину Россия может уничтожить украинские войска на востоке максимум за 40 минут, считает профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран морской пехоты США Роберт Ли . Его мнение приводит New York Times .

«Если Россия действительно использует свои вооружения, они могут нанести огромный ущерб за очень короткий период времени. Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30–40 минут», - заявил эксперт.

На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Однако Россия имеет на это право, тем более на фоне усиления активности НАТО у российских границ.