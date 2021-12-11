Военный самолет США заметили над Донбассом

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США летает в субботу над территорией Донбасса.
«Над территорией Донбасса прямо сейчас летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов. Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения», – пишет «Страна.ua».
Силовые ведомства пока не выпустили официальных заявлений в связи с событием.
Отмечается, что ранее данном направлении работали только высотные беспилотные летательные аппараты RQ-4A Global Hawk.
Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.