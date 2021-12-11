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38 минут назад

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США заметили над Донбассом

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США летает в субботу над территорией Донбасса.

Военный самолет США заметили над Донбассом
Фото: ReutersReuters

«Над территорией Донбасса прямо сейчас летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов. Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения», – пишет «Страна.ua».

Силовые ведомства пока не выпустили официальных заявлений в связи с событием.

Отмечается, что ранее данном направлении работали только высотные беспилотные летательные аппараты RQ-4A Global Hawk.

Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».

Украина сбила собственный беспилотник

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Армия,НАТО,МИД,
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