Профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли заявил, что войска Украины в случае конфликта с Россией будут уничтожены очень быстро.

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«Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут», – цитирует профессора американская газета The New York Times.

В Киеве признают: без поддержки стран Запада Украина долго не продержится в случае вооруженного вторжения России. Власти РФ категорически отрицают такие намерения.