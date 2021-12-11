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30 минут назад

Американский ветеран: Россия разгромит Украину за 30-40 минут

Профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли заявил, что войска Украины в случае конфликта с Россией будут уничтожены очень быстро.

Американский ветеран: Россия разгромит Украину за 30-40 минут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут», – цитирует профессора американская газета The New York Times.

В Киеве признают: без поддержки стран Запада Украина долго не продержится в случае вооруженного вторжения России. Власти РФ категорически отрицают такие намерения.

Ранее «СП» писала о том, что представитель Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин сообщил, что украинские военные во время учений случайно сбили беспилотник «Лелека-100».

Армия,Роберт Ли,New York Times,
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