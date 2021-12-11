США выпустили первую ядерную боеголовку

Соединенные Штаты вновь запустили производство ядерного оружия, первая боеголовка уже выпущена, всего планируется произвести около 500 бомб. Об этом сообщили в управлении национальной ядерной безопасности страны.

«С конвейера сошла первая производственная единица. <…> Речь идет о модернизированной модели боеголовки, которую производили более полувека — Б61-12. <…> В рамках программы на ближайшие пять лет США планируют произвести почти 500 таких бомб», — передает сообщение управления национальной ядерной безопасности США «ЭХО Москвы» .

Отмечается, что разработка снаряда происходила в течение почти 9 лет. Новое изобретение повысит точность ударов, а также снизит их мощность без ухудшения военных характеристик, сообщает американская сторона. По данным источника, общая стоимость производства составит 12 миллиардов долларов.