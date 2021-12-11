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8 минут назад

В США планируют производство около 500 атомных бомб

Соединенные Штаты вновь запустили производство ядерного оружия, первая боеголовка уже выпущена, всего планируется произвести около 500 бомб. Об этом сообщили в управлении национальной ядерной безопасности страны.

США выпустили первую ядерную боеголовку
Фото: EPA/ROBERT GHEMENTEPA/ROBERT GHEMENT

«С конвейера сошла первая производственная единица. <…> Речь идет о модернизированной модели боеголовки, которую производили более полувека — Б61-12. <…> В рамках программы на ближайшие пять лет США планируют произвести почти 500 таких бомб», — передает сообщение управления национальной ядерной безопасности США «ЭХО Москвы».

Отмечается, что разработка снаряда происходила в течение почти 9 лет. Новое изобретение повысит точность ударов, а также снизит их мощность без ухудшения военных характеристик, сообщает американская сторона. По данным источника, общая стоимость производства составит 12 миллиардов долларов.

Ранее эксперт журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что система противоракетной обороны (ПРО) США не сможет выстоять против ядерного ракетного удара России или Китая. По его словам, США разместили противоракетные системы на Аляске, в Калифорнии и Восточной Европе. Они сделали это, чтобы отразить атомные атаки Северной Кореи и Ирана, которые отличаются небольшим масштабом, заявил Экс.
Армия,Оружие,Эхо Москвы,Forbes,
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