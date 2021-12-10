Россия нанесет массированный удар по врагу

«Именно поэтому мы сделали ставку на возможность массированного нанесения удара по объектам со значительными габаритами и одиночного — по технике противника», — сказал разработчик.

По его словам, подобные боеприпасы от управляемых ракет и корректируемых бомб отличаются «возможностью запуска с неподготовленных площадок и с расстояния большего, чем у классических артиллерийских боеприпасов». «Плюс возможность длительного полета в районе интереса в ожидании цели», — добавил специалист.