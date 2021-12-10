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1 час назад

Россия нанесет массированный удар по врагу

Российские дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы) будут действовать в составе роя, осуществляя единовременную массированную атаку на врага, рассказал «Известиям» главный конструктор компании ZALA AERO Александр Захаров.

Россия нанесет массированный удар по врагу
Фото: ТАССТАСС

«Именно поэтому мы сделали ставку на возможность массированного нанесения удара по объектам со значительными габаритами и одиночного — по технике противника», — сказал разработчик.

По его словам, подобные боеприпасы от управляемых ракет и корректируемых бомб отличаются «возможностью запуска с неподготовленных площадок и с расстояния большего, чем у классических артиллерийских боеприпасов». «Плюс возможность длительного полета в районе интереса в ожидании цели», — добавил специалист.

Что известно об устроившем провокацию корабле Украины

В ноябре ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Калашникова» сообщил, что в России испытали морскую версию беспилотника КУБ-БЛА разработки компании ZALA AERO.

Армия,Александр Захаров,газета "Известия",ИТАР-ТАСС,
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