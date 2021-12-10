В Киеве объяснили инцидент в Керченском проливе

"Я хочу сообщить всем, что угрозы для нашего экипажа, для корабля нет. Он уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло", - сказал министр в пятницу в эфире канала "1+1".

По данным ФСБ РФ, 9 декабря в 09:12 корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала.

В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи заявок на прохождение через Керченский пролив. Но был получен ответ, что следовать через него корабль не планирует. "Донбасс" шел в сторону Керченского пролива и находился в 18 морских милях от него, требования изменить курс не выполнял.