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14 минут назад

В Киеве заявили, что угрозы для судна ВМС Украины, шедшего к Керченскому проливу, не было

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что угрозы для экипажа шедшего к Керченскому проливу судна ВМС Украины "Донбасс" не было.

В Киеве объяснили инцидент в Керченском проливе
Фото: ТАССТАСС

"Я хочу сообщить всем, что угрозы для нашего экипажа, для корабля нет. Он уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло", - сказал министр в пятницу в эфире канала "1+1".

По данным ФСБ РФ, 9 декабря в 09:12 корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала.

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В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи заявок на прохождение через Керченский пролив. Но был получен ответ, что следовать через него корабль не планирует. "Донбасс" шел в сторону Керченского пролива и находился в 18 морских милях от него, требования изменить курс не выполнял.

Армия,Алексей Резников,ФСБ,
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