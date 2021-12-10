Истребители ВС РФ сопроводили самолеты США и Франции над черным морем. Видео

Российские истребители Су-27 сопроводили военные самолеты США и Франции в небе над Черным морем. Видео публикует портал «Ruptly» со ссылкой на Министерство обороны России.
На кадрах можно увидеть, как истребители ВКС Франции «Мираж-2000» и «Рафаль» в воздухе получают горючее по шлангам от самолета-заправщика КС-135, в то время как Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа летит за ними следом всего в паре десятков метров.
По данным минобороны самолет-разведчик CL-600 «Артемис» сухопутных войск США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США были замечены в небе над нейтральными водами приближающиеся к государственной границе России.
Как сообщают французские СМИ в Генштабе Вооруженных сил Франции опровергли информацию о попытках самолетов приблизиться к российскому воздушному пространству.