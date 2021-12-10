В Крыму отреагировали на инцидент с украинским кораблем

Движение военного корабля «Донбасс», который принадлежит Украине, в сторону Керченского пролива было провокацией, предпринятой Киевом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

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По его словам, посягательство на целостность границ России может плачевно закончиться «для безумных политиков, засевших в Киеве». «Безусловно, это в любом случае провокация, которая предпринимается политическим руководством Украины», — отметил Гемпель.

Глава комитета подчеркнул, что у Москвы достаточно сил и средств, чтобы не допустить провокации на своей границе, а «режим президента Украины Владимира Зеленского ждет неминуемый позорный крах» при попытке создать точки напряжения на ней.

Как сообщили ранее в ФСБ РФ, судно создает угрозу безопасности мореплавания, не реагируя на запросы российской береговой охраны погранслужбы. Корабль находился на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива. Запрос на проход в соответствии с российским законодательством не подавался.