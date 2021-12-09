Украина объяснила нахождение военного корабля у Керченского пролива

Корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины находится в Азовском море на законных основаниях. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии украинскому изданию Lb.ua.
«Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях», — заявил Резников.
Ранее ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива корабле ВМС Украины.
В ведомстве заявили, что действия корабля создают угрозу мореплаванию.
Позже стало известно, что двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль ВМС Украины лёг на обратный курс.