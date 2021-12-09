Корабль ВМС Украины лег на обратный от Керченского пролива курс

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, двигавшийся в направлении Керченского пролива, взял обратный курс. Об этом сообщили в ФСБ России, передает РИА «Новости».
«Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», - говорится в сообщении.
В российской спецслужбе оценили действия экипажа украинского военного корабля как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.
Ранее ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива украинском корабле управления «Донбасс». Требования российских пограничников изменить курс экипаж корабля не выполнял. По данным спецслужбы, корабль вышел из Мариуполя утром 9 декабря и двинулся в сторону пролива без предупреждения. Погранслужба ФСБ уведомила корабль о необходимости подачи заявки. На это с украинского корабля ответили, что не собираются следовать через Керченский пролив. При этом корабль приблизился к проливу на 18 км.
По данным портала Marinetraffic, в Керченском проливе на данный момент находятся около 80 гражданских судов.