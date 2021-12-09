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43 минуты назад

Военный эксперт назвал задачу украинского военного корабля в Керченском проливе

Задача украинского корабля «Донбасс» - создать прецедент для начала военных действий, считает военный аналитик Константин Сивков.

Военный эксперт назвал задачу украинского военного корабля в Керченском проливе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Задача корабля ВМСУ «Донбасс» - спровоцировать столкновение, создать прецедент для начала военных действий», - приводит слова Сивкова «Крым 24».

По его словам, пограничной службе ФСБ России в этих условиях нельзя применять оружие по нарушителю.

Ранее ФСБ России сообщила о движущемся в сторону Керченского пролива украинском корабле управления «Донбасс». Требования российских пограничников изменить курс экипаж корабля не выполняет. По данным спецслужбы, корабль вышел из Мариуполя утром 9 декабря и двинулся в сторону пролива без предупреждения.

Погранслужба ФСБ уведомила корабль о необходимости подачи заявки. На это с украинского корабля ответили, что не собираются следовать через Керченский пролив. Сейчас «Донбасс» находится в 18 км от пролива.

Пресс-служба Госпогранслужбы Украины в комментарии «РБК-Украине» заявила, что не владеет информацией об инциденте с участием корабля управления «Донбасс».

Армия,Константин Сивков,ФСБ,
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