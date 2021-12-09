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43 минуты назад

PM: ВМС США могут перебросить авианосец USS Harry S. Truman к берегам России на Балтике

Соединенные Штаты могут начать стягивать к границам России крупные военные силы из-за ситуации вокруг Украины, включая авианосные соединения. Об этом заявил аналитик из США Кайл Мизоками.

Россию предупредили о планах США стянуть к ее границам крупные военные силы
Фото: ReutersReuters

Обозреватель американского издания Popular Mechanics (PM) в своем материале пишет, что обострение на российско-украинской границе вызывает серьезную тревогу в Вашингтоне и его союзниках по НАТО. Как передает «ПолитРоссия», это может привести к тому, что западные страны начнут еще активнее стягивать войска к рубежам РФ.

«Сперва будет усилено наблюдение за российскими войсками. Армия США могла бы передислоцировать шпионские самолеты RC-12 Guardrail, которые обычно действуют из стран Балтии в районе Калининграда. Им будет поручено следить за российско-украинской границей», — предупредил Мизоками.

После этого США начнут перебрасывать в Европу тяжелое вооружение и бронетехнику для сухопутных войск. Наконец, дело может дойти до возможности отправки к берегам России американских авианосных групп.

«Естественно, в дело вмешается и военно-морской флот», — указал журналист.

Военная активность НАТО: как вооружается Россия

Аналитик отметил, что сейчас между Восточным побережьем США и Филиппинским морем курсирует только авианосец USS Harry S. Truman. Военный эксперт не исключил, что он вместе с кораблями сопровождения будет отправлен в Балтийское море.

Армия,Кайл Мизоками,НАТО,
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