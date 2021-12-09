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14 минут назад

Украинские зенитчики сбили свой же беспилотник

Плохо обученные зенитчики ВСУ в ходе тренировки сбили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Украинские зенитчики сбили свой же беспилотник
Фото: ТАССТАСС

«Вчера при проведении тренировки маневренных групп 38-го и 1129-го зенитно-ракетных полков в районе населенного пункта Лисичанск из-за ошибки оператора был сбит украинский беспилотник «Лелека-100», – говорится в релизе.

Офицер, отвечающий за подготовку расчетов, чтобы уйти от ответственности за слабую подготовку состава, пытается договориться с разведчиками, предоставившими беспилотник. Он хочет восстановить его за счет оператора.

МИД: Украина перебросила тяжелую артиллерию в Донбасс

Ранее сообщалось, что украинский солдат погиб в драке, начавшейся из-за обвинений в краже алкоголя, его сослуживец ранен. Конфликт произошел 6 декабря. Командование пытается скрыть данный факт.

Напомним, власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулировать конфликт должны в рамках Минских соглашений, подписанных 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы.

Армия,МИД,
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