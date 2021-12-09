МИД: Украина перебросила тяжелую артиллерию в Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские силовики перебрасывают тяжелую артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Захаровой, переброску тяжелых вооружений Украиной зафиксировали в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Она отметила, что, в частности, была замечена переброска крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой техники. Кроме того, были зафиксированы полеты дронов.

Захарова подчеркнула, что Россия призывает Киев отказаться от «саботажа минских соглашений». В Москве рассчитывают, что Запад будет стимулировать Украину их выполнять, отметила она.

Представители миссии ОБСЕ 8 декабря отчитались о почти 200 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе, в том числе более чем 60 взрывах.