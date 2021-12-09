МИД: Украина перебросила тяжелую артиллерию в Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские силовики перебрасывают тяжелую артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Захаровой, переброску тяжелых вооружений Украиной зафиксировали в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Она отметила, что, в частности, была замечена переброска крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой техники. Кроме того, были зафиксированы полеты дронов.
Захарова подчеркнула, что Россия призывает Киев отказаться от «саботажа минских соглашений». В Москве рассчитывают, что Запад будет стимулировать Украину их выполнять, отметила она.
Представители миссии ОБСЕ 8 декабря отчитались о почти 200 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе, в том числе более чем 60 взрывах.
22 июля прошлого года члены Трехсторонней контактной группы (ТКГ) договорились о полном прекращении огня в Донбассе. С 27 июля и до полного завершения конфликта в регионе действуют дополнительные меры для соблюдения перемирия.