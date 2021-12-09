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15 минут назад

МИД: Украина перебросила тяжелую артиллерию в Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские силовики перебрасывают тяжелую артиллерию к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД: Украина перебросила тяжелую артиллерию в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Захаровой, переброску тяжелых вооружений Украиной зафиксировали в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Она отметила, что, в частности, была замечена переброска крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой техники. Кроме того, были зафиксированы полеты дронов.

Захарова подчеркнула, что Россия призывает Киев отказаться от «саботажа минских соглашений». В Москве рассчитывают, что Запад будет стимулировать Украину их выполнять, отметила она.

Представители миссии ОБСЕ 8 декабря отчитались о почти 200 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе, в том числе более чем 60 взрывах.

22 июля прошлого года члены Трехсторонней контактной группы (ТКГ) договорились о полном прекращении огня в Донбассе. С 27 июля и до полного завершения конфликта в регионе действуют дополнительные меры для соблюдения перемирия.

Армия,Мария Захарова,МИД,ОБСЕ,
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