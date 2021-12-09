Обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в четверг на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

"Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны", - сказал Герасимов.

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"Однако, - подчеркнул он, - любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться". При этом он отметил, что информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью, а военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления.

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью", - сказал Герасимов.

США предупредили союзников в Европе об опасности вторжения России на Украину, сообщают американские СМИ. Разведка Вашингтона считает, что российские войска на украинской границе могут быть использованы «по-разному», а сама угроза войны Москвы с Киевом не является блефом. По мнению США, Россия разочаровалась в мирном урегулировании и намерена обеспечить сухопутный коридор из Крыма в Донбасс.

Европейские союзники должны поспешить, чтобы помешать России начать войну на Украине, предупреждает разведка США. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

В Вашингтоне считают, что страны Европы должны активнее сотрудничать с Америкой в деле сдерживания России. Для этого необходимо разработать пакет экономических и военных мер, говорится в статье. Представители Соединенных Штатов заявили союзникам, что власти РФ «разочарованы процессом мирного урегулирования, запущенным в 2014 году Францией и Германией». В разведсообществе США распространено мнение, что Москва может попытаться создать сухопутный коридор между Крымом и самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой.

«Россия пока не решила, что делать с войском, собранным возле украинской границы. Однако <…> угроза вторжения вряд ли является блефом», — говорится в статье.

11 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы рассматривает возможность вторжения на Украину.

«Оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими правительствами, что должно было произойти до того, как будет принято какое-либо решение о коллективном ответе. По словам официальных лиц, знакомых с мнением администрации США, [эти утверждения] подкреплены общедоступными доказательствами», — говорится в статье.

Также сообщается, что «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

Другой источник завил, что наступление маловероятно.

«Наступление маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах, но есть план реагирования на провокации со стороны Украины», — сказал он.

15 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Франция и Германия должны готовиться к возможному «военному сценарию» России на Украине, так как потом у стран не будет времени на это, сейчас все сосредоточены на политическом урегулировании.

«Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас», — заявил глава украинского МИД.

По словам Кулебы, Украина поведет себя «ответственно» при любом сценарии и готова себя защищать.

Спустя пять дней глава комитета сената США по международным делам Роберт Менендес внес на рассмотрение пакет санкций, которые будут введены против России в случае вторжения на Украину.

Если предложенная Менендесом поправка будет принята, американский президент будет обязан в ответ на военную агрессию Москвы против Киева ввести запрет на въезд в Соединенные Штаты для членов высшего командного состава российской армии и усилить поддержку ВСУ.

Кроме того, в документе предусмотрены санкции против российских банков, органов власти и госпредприятий. Предлагается также наложить ограничения на первичное и вторичное размещение государственного долга РФ.

19 ноября глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что во время визита в Вашингтон просил США увеличить военную помощь. По его словам, речь идет о поставках вооружения, а также оказании помощи в защите в воздухе и на море.

Президент РФ Владимир Путин назвал заявления о подготовке к войне с Украиной «алармизмом».

«Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали», — сказал он в интервью.

Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о якобы намерениях Москвы начать войну с Украиной, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось. Соответствующее заявление глава государства сделал на инвестиционном форуме «Россия зовет!», передает РИА «Новости».

«Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», — подчеркнул российский лидер.

Россия не собирается нападать на Украину и не вынашивает никаких агрессивных планов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Ранее американское информагентство Bloomberg опубликовало статью, в которой со ссылкой на источники говорится, что разведка США якобы раскрыла планы России по нападению на Украину в начале 2022 года. В материале описывается сценарий, при котором войска попадут на украинскую территорию через границу с Россией, в том числе через Крым, и Белоруссией. Отмечается, что в операции якобы могут быть задействованы около 100 тысяч солдат. При этом, по данным источника, около половина из них уже заняли свои позиции.

«Кто на кого нападёт — Россия на Украину или Украина на Россию? Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, — это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Россия уже неоднократно заявляла на разных уровнях, что не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов. Заявлять об обратном неверно, как и ассоциировать с подобными планами перемещения российских войск по территории своей страны, считает официальный представитель Кремля.

Песков также заявил, что в России обеспокоены провокационными действиями со стороны Вооружённых сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе и подготовкой Киева к возможному конфликту. По его словам, США могут отправить на Украину военных инструкторов.

«Туда прибывают военные советники, системы вооружений. Не только из США, но и из других стран НАТО. Это всё ведет к дальнейшему нагнетанию», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила о стягивании половины украинской армии в зону конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», — сказала Захарова на брифинге в среду, 1 декабря.

В ноябре руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует напасть на республику в конце января или начале февраля, для чего сосредоточила на границе более 92 тысяч военнослужащих.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что «любая будущая агрессия против Украины будет иметь для России высокую цену и политические и экономические последствия».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов.

«Совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить военный конфликт в Донбассе невозможно без непосредственных переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная и мощная армия", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не боится прямого общения. Также в Киеве четко понимают, какие страны Европы по-настоящему поддерживают Украину, а какие – лишь делают вид.

"Если мы хотим вернуть Донбасс – давайте, а если не хотим, хотим просто ходить и про это говорить, то давайте ничего не делать. И давайте в этом вопросе просто поставим точку, просто и честно, и поймем наконец, [что это] наше государство", – завершил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт в Донбассе еще далек от разрешения. По его словам, это связано с саботированием Киевом договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата". Он также обратил внимание на роль ФРГ и Франции, которые в этом потакают Украине.

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер заявил, что американские власти могут попросить Украину уступить часть автономии Донбассу, его слова передает агентство Associated Press.

По его словам, речь идет о предоставлении Донбассу права проводить самостоятельную политику в сферах здравоохранения, охраны порядка и школьного образования.

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«Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность национального правительства принимать решения», — подчеркнул Пайфер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство приступило к проработке решений по итогу разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Риски военного столкновения России и Украины никуда не исчезли после переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, считает военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что Россия по-прежнему готова вмешаться в случае, если Украина предпримет попытку силового давления на Донбасс, о чем говорит с 2014 года.

«Ничего не изменилось»

Юлин напомнил, что заявления о том, что Россия готова вмешаться в конфликт и выступить на стороне Донбасса, звучат еще с 2014 года, и в этом отношении, по его словам, ничего не изменилось.

«Более того, напомню, что в 2014 же году президенту дали возможность принимать решение о начале вооруженный действий в этом регионе без согласования с Госдумой. То есть вероятность нашего вмешательства в этот конфликт остается высокой ровно с того времени. Ошибочно полагать, что эта риторика как-то изменилась после переговоров Путина и Байдена: она сохраняется и подкрепляется действиями военных группировок с обеих сторон», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что сегодня большая часть войск ВСУ и значительная часть российских сухопутных войск сосредоточены именно в районе Донбасса, потому вероятность того, что ситуацию в регионе попытаются решить силой, по-прежнему высока.