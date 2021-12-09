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1 час назад

В Генштабе обвинили США в отработке ракетных ударов у границ РФ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил сегодня, что стратегическая авиация США гораздо чаще стала появляться у границ России, отрабатывая выход на рубеж и нанесение условного ракетного удара. Об этом пишет РИА Новости.

В Генштабе обвинили США в отработке ракетных ударов у границ РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последнее время отмечается значительное увеличение количества полетов стратегической авиации США непосредственно у восточных рубежей России, заявил Герасимов на брифинге перед зарубежными военными атташе.

«В ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара», - отметил он.

По словам начальника Генштаба ВС России, противовоздушная оборона «своевременно обнаруживает такие цели и осуществляет меры по предотвращению инцидентов».

Ранее Росавиация сообщила, что 3 декабря над Черным морем, вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения, самолет-разведчик НАТО CL600 выполнил полет с интенсивным снижением высоты. Он пересек маршрут для гражданских воздушных судов. В это время в том же районе должны были пролететь А333 российской авиакомпании «Аэрофлот» и мальтийский самолет CL650. Им пришлось оперативно изменить направления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после инцидента заявила, что гражданская авиация была подвергнута угрозе из-за действий ВВС США.

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