Генштаб сделал заявление о планах РФ по "вторжению" на Украину

Глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств заявил, что информация в СМИ о «планах» Москвы напасть на Украину является ложью, а осуществляемая на национальной территории военная деятельность не требует уведомления. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По его словам, поставляемое Украине вооружение подталкивает киевские власти к резким и опасным шагам. Он напомнил, что украинская сторона до сих пор не выполнила свои обязательства по Минским договоренностям.

«Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», — подчеркнул Герасимов.

Он заверил, что любые провокации со стороны Украины по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться.

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.