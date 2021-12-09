Генштаб заявил об успешном завершении испытаний комплекса «Циркон»

«Успешно завершаются испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон», в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения», – передает ТАСС слова Герасимова.

По его словам, возможности ВМФ в ближней и дальней морских зонах «наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей».

«В августе этого года проведена закладка шести новых кораблей для Военно-морского флота», – сказал Герасимов.

Напомним, государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.