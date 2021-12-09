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50 минут назад

Генштаб заявил об успешном завершении испытаний комплекса «Циркон»

Испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон» успешно завершаются, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Генштаб заявил об успешном завершении испытаний комплекса «Циркон»
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

«Успешно завершаются испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон», в рамках которых подтверждена возможность стрельбы гиперзвуковой ракетой как с надводного корабля, так и с атомной подводной лодки из подводного положения», – передает ТАСС слова Герасимова.

По его словам, возможности ВМФ в ближней и дальней морских зонах «наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей».

«В августе этого года проведена закладка шести новых кораблей для Военно-морского флота», – сказал Герасимов.

Напомним, государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.

Армия,Валерий Герасимов,Генштаб,ИТАР-ТАСС,
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