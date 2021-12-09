Нигерия захотела получать российское новое вооружение

«Мы подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве в 2017 году. С его помощью мы смогли закупить военные самолеты, чтобы справляться с вызовами безопасности в нашей стране. В августе этого года мы обновили соглашение, теперь у нас есть новый документ о военном сотрудничестве, который касается поставок военного оборудования, обеспечения обучения военных с обеих сторон и также любого другого технического содействия для решения вопросов безопасности», – сказал посол.