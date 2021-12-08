Песков: Турция получит дополнительную партию С-400

Россия намерена поставить Турции дополнительную партию зенитных ракетных систем С-400, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью греческому каналу Antenna (ANT1).
Корреспондент телеканала поинтересовался у Пескова, собирается ли Россия отправить в Турцию еще одну партию С-400.
«У нас есть определенное понимание с нашими турецкими партнерами, и мы надеемся на это. Мы надеемся на это, да», - ответил представитель Кремля, его слова приводит ТАСС.
На вопрос о санкциях США из-за поставок Турции российских ЗРК Песков отметил, что Вашингтону «нравится играть в эту игру с санкциями», но этим способом США не удалось добиться ни от одной страны изменить свое мнение. Песков подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, и поставки Турции комплексов С-400 не являются угрозой ни для кого, в том числе и для Греции, поскольку эти системы «на 100% оборонительные».
Интервью греческому телеканалу было записано в преддверии встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, которая состоялась 8 декабря в Сочи.