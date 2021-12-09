Какие виды оружия в будущем заменят традиционное

Через несколько десятков лет на смену традиционному оружию придёт микроволновое, лучевое и др. Некоторые из подобных технологий уже начинают воплощаться в жизнь. Подробнее - в статье на Overclockers.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Пользователь amv212 отмечает, что из фантастических видов оружия сейчас уже разрабатываются лазерное и микроволновое. Первое при этом тестируется американскими военными.

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Как сообщают специалисты в области оборонных технологий, микроволновое оружие может нанести серьёзный ущерб мозгу человека и навсегда ослепить его. Что же собой представляет подобное оружие? При атаке таким оружием применяются сфокусированные пучки электромагнитной энергии, которые способны уничтожить электронные системы, комплексы ПВО, вражеские объекты. Энергия выделяется у подобного оружия в виде микроволн, лазерных лучей, плазмы, звукового излучения.

Состоит система микроволнового оружия из трёх частей: импульсного источника питания, источника высокочастотного излучения, антенны. При этом такие системы по сравнению с традиционным оружием не требуют физических боеприпасов, способны работать с взрывчатыми химическими веществами, требуют много электроэнергии.

Что касается создания подобного вида оружия, то этим занимаются не только США, но и другие страны. К примеру, Китай в 2018 году разработал ZKZM-500 - лазерную винтовку с литий-ионным питанием, способную стрелять невидимыми микроволнами и даже воспламенять объект. Также компания MBDA создаёт систему лазерного оружия Dragonfire, которая будет применяться на военных кораблях Великобритании. Над созданием лазерного оружия работают и такие страны, как Индия, Австралия, Израиль, Россия.

У микроволнового оружия есть большое количество преимуществ перед обычной артиллерией. Это попадание микроволн в цель без воздействия на них внешних факторов (ветер, гравитация и пр.), бесшумный и невидимый характер выстрела (его можно определить лишь при помощи особых приборов). Также для ведения боя нужен лишь блок питания.

Какие ещё виды «оружия будущего» есть? Автор называет среди них звуковое и ультразвуковое, плазменное, оружие с применением тепловых лучей.

Звуковое и ультразвуковое оружие вызывает у человека головную боль, кровотечение из ушей, глухоту, дрожь, страх, оптические иллюзии. Так, звуковые пушки использует полиция для того, чтобы управлять толпой во время протестов.

Плазменное оружие стреляет в противника струями плазмы. Применяется для того, чтобы нанести человеку ожог, испугать его. Как и предыдущий вид, считается не летальным.