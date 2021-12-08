В США допустили ядерные бомбардировки России

Американский сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил, что США могут начать войну с Россией, в том числе с применением ядерного оружия, ради защиты Украины. Об этом сообщает The Independent.

Уикер, входящий в состав комитета Сената по вооруженным силам, в интервью Fox News «дал ясно понять, что не исключает никаких методов по защите суверенитета Украины», подчеркивает издание.

По словам сенатора, политика США заключается в том, чтобы «держать все варианты на столе», включая использование ядерного оружия, на случай военного конфликта.

«Что ж, военные действия могут означать, что мы будем стоять вместе с нашими кораблями в Черном море и обрушимся на российские силы. <…> Я не исключаю присутствие американских войск на земле. Знаете, мы не исключаем и применение ядерного оружия первыми», - заявил Уикер.

Представитель офиса Уикера в телефонном разговоре с The Independent подтвердил, что сенатор придерживается такого мнения. Уикер считает, что президент Джо Байден не должен исключать возможности военных действий для защиты Украины. При этом представитель сенатора подчеркнул, что высказывания о ядерном оружии относятся к политике США в целом, а не конкретно к украинскому кризису.

Такие заявления сенатор сделал по следам встречи президентов России и США. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря в онлайн-формате.

В Кремле рассказали, что одной из главных тем переговоров стал украинский кризис и «отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей».

Байден сделал акцент на «якобы угрожающем характере» передвижений войск РФ на границе с Украиной. Он рассказал о санкциях, которые США и их союзники могут ввести в случае эскалации.