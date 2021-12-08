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1 час назад

Комплексы ПВО Sky Sabre поступили на вооружение Британии: видео

Комплексы противовоздушной обороны Sky Sabre поступили на вооружение британской армии. Видео представлено в Telegram-канале «Военный обозреватель».

В состав комплекса входит пусковая установка с боекомплектом в восемь ракет семейства САММ, 3D-радар ПВО, а также система обеспечивающая связь между ними. Старт ракеты спроектирован по типу холодного вертикального пуска. Ракеты САММ способны поражать беспилотники, истребители и бомбы с лазерной системой наведения. Максимальная рабочая дальность свыше 25 километров.

По данным канала, основными заявленными целями для комплекса являются российские истребители пятого поколения.

Армия,Войска,Оружие,Европа,Видео,
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