В состав комплекса входит пусковая установка с боекомплектом в восемь ракет семейства САММ, 3D-радар ПВО, а также система обеспечивающая связь между ними. Старт ракеты спроектирован по типу холодного вертикального пуска. Ракеты САММ способны поражать беспилотники, истребители и бомбы с лазерной системой наведения. Максимальная рабочая дальность свыше 25 километров.