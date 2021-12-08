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44 минуты назад

«Калашников» обвинили в краже образа оружия из игры

Разработчик инди-игр Ward B обвинил российский концерн «Калашников» в краже образа оружия из невышедшей игры с названием Oceanic. Как сообщает IGN, речь идет о дробовике, который студия разработала и представила в рамках акции по продвижению своей игры.

«Калашников» обвинили в краже образа оружия из игры
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, в начале 2020 года к студии обратился некий Максим Кузин, который представился подрядчиком российского оружейного гиганта и предложил ее гендиректору Марчеллино Сауседа сотрудничество с концерном, в рамках которого дробовик из игры стал бы реальным оружием.

«Это было невероятно. В мире не существует ни одной студии, которая заключила бы контракт с производителем оружия для разработки настоящего стрелкового оружия. Но они полностью лишили нас этой возможности», — рассказал глава Ward B.

По его словам, основным аргументом в споре стал тот факт, что внешне российское оружие MP-155 Ultima полностью повторяет модель из игры. Кроме того, компания-подрядчик, которая связана с Кузиным, подготовила презентацию для концерна «Калашников», где напрямую использовала разработку Ward B с наложенными логотипами «Калашникова».

Тем временем, в самом концерне отказались комментировать ситуацию.

Армия,Ижмаш,
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