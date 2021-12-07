Россия отказалась продавать оружие за доллары

Россия отказалась от доллара при расчетах по оружейным сделкам, поскольку использование национальных валют снижает риски задержки по платежам. Об этом сказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает «Интерфакс».

Фото: ТАСС ТАСС

«По традиции мы все сделки называем в долларах для удобства подсчета. В реальной работе “Рособоронэкспорт” практически на 100 процентов отошел от расчета в американской валюте», — отметил он. Например, расчеты РФ с Индией за продажу оружия идут в рублях и рупиях.

В 2020 году продажи российского оружия упали на 6,5 процента по сравнению с 2019-м, с 28,2 миллиарда долларов до 26,4 миллиарда. Этот показатель снижается третий год подряд, причем за последний период российские компании показали одно из самых резких падений среди всех участников рынка.