Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы. Видео

Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование вдоль государственной границы Белоруссии. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Беларусь, опубликовавшее соответствующие кадры в своем Telegram-канале.
«Белорусские и российские авиаторы сегодня в очередной раз продемонстрировали свое высокое мастерство и способность совместно выполнять поставленные задачи», – отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Ранее стало известно, что вертолет военно-воздушных сил Украины незаконно пересек государственную границу Белоруссии и пролетел по ее территории примерно километр.