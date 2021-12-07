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1 час назад

Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы. Видео

Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование вдоль государственной границы Белоруссии. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Беларусь, опубликовавшее соответствующие кадры в своем Telegram-канале.

«Белорусские и российские авиаторы сегодня в очередной раз продемонстрировали свое высокое мастерство и способность совместно выполнять поставленные задачи», – отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что вертолет военно-воздушных сил Украины незаконно пересек государственную границу Белоруссии и пролетел по ее территории примерно километр.

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